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Delcy Rodríguez y encargado de negocios de EE. UU. encabezan acto en la Plaza Washington

Relaciones diplomáticas

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, junto al encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, John Barrett, encabezaron este viernes una ceremonia en la Plaza Washington, ubicada en la parroquia El Paraíso de Caracas. El acto, realizado al mediodía, tuvo como propósito principal rendir tributo al 250 aniversario de la independencia estadounidense y honrar la figura de George Washington.

Banderas de EEUU y Venezuela izadas: Delcy Rodríguez lleva ofrenda floral a la Plaza Washington

Durante la jornada, se oficializó la reinauguración de la Plaza Washington, espacio que fue objeto de trabajos de recuperación. Por su parte, el representante diplomático estadounidense agradeció el gesto de la funcionaria venezolana y expresó su reconocimiento ante la nueva etapa de relaciones entre ambas naciones.

El evento concluyó con el homenaje a los próceres de la independencia estadounidense, consolidando un encuentro protocolar en el corazón de El Paraíso.

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Con información de noticiascol.com

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