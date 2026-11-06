Delcy Rodríguez y encargado de negocios de EE. UU. encabezan acto en la Plaza Washington

Durante la jornada, se oficializó la reinauguración de la Plaza Washington, espacio que fue objeto de trabajos de recuperación. Por su parte, el representante diplomático estadounidense agradeció el gesto de la funcionaria venezolana y expresó su reconocimiento ante la nueva etapa de relaciones entre ambas naciones.

El evento concluyó con el homenaje a los próceres de la independencia estadounidense, consolidando un encuentro protocolar en el corazón de El Paraíso.