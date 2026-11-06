La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, junto al encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, John Barrett, encabezaron este viernes una ceremonia en la Plaza Washington, ubicada en la parroquia El Paraíso de Caracas. El acto, realizado al mediodía, tuvo como propósito principal rendir tributo al 250 aniversario de la independencia estadounidense y honrar la figura de George Washington.
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Delcy Rodríguez y encargado de negocios de EE. UU. encabezan acto en la Plaza Washington
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