El uso de remedios naturales para el cuidado de la piel cuenta con una tradición de más de 4.000 años, fundamentada en el aprovechamiento de plantas y aceites para hidratar y cicatrizar. En la actualidad, muchas personas optan por estas alternativas debido a su accesibilidad económica y a la percepción de que resultan más suaves para el organismo.
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Estilos de Vida
Cuidados ancestrales: cómo integrar ingredientes naturales en la rutina facial
Dermocosmética natural
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