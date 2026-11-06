La organización Louisville Slugger dio a conocer este jueves la relación de peloteros que disputarán el galardón Bate de Plata en las Grandes Ligas (MLB). Entre los seleccionados destacan cuatro beisbolistas venezolanos, quienes buscarán imponerse en sus respectivas posiciones dentro de la Liga Americana y la Liga Nacional.
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Cuatro venezolanos figuran entre los finalistas al Bate de Plata de la MLB
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