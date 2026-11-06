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Cuatro venezolanos figuran entre los finalistas al Bate de Plata de la MLB

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La organización Louisville Slugger dio a conocer este jueves la relación de peloteros que disputarán el galardón Bate de Plata en las Grandes Ligas (MLB). Entre los seleccionados destacan cuatro beisbolistas venezolanos, quienes buscarán imponerse en sus respectivas posiciones dentro de la Liga Americana y la Liga Nacional.

En el circuito americano, Willson Contreras compite en la primera base tras finalizar con un promedio de .275, 27 cuadrangulares y 81 carreras impulsadas. Por su parte, el jardinero Wilyer Abreu aparece en la lista gracias a sus 24 vuelacercas y 148 imparables conectados durante la ronda regular.

Cuatro venezolanos figuran entre los finalistas al Bate de Plata de la MLB

Dentro de la Liga Nacional, el receptor Gabriel Moreno fue incluido en la terna tras liderar el departamento de bateo del circuito con un average de .311, además de sumar 16 jonrones y 83 fletadas. Asimismo, el patrullero Jackson Chourio integra el grupo de finalistas al premio Bate de Plata tras registrar un promedio de .291, 25 cuadrangulares y 96 anotadas.

Es importante resaltar que Abreu, Moreno y Chourio vienen de obtener el Guante de Oro en sus respectivas posiciones, por lo que aspiran a completar una temporada destacada con esta nueva distinción. Los ganadores serán oficializados el próximo 17 de noviembre, fecha en la que concluirá el ciclo de reconocimientos individuales de la campaña 2026 en el béisbol mayoritario.

Con información de noticiascol.com

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