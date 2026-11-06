En la búsqueda de alternativas culinarias que combinen salud y economía, las cremas de verduras se han consolidado como una solución práctica para las cenas en los hogares venezolanos. Entre la variedad de opciones, destaca la crema de berenjena suave y llena de matices, la cual se presenta como una alternativa excelente para quienes desean disfrutar de una cena ligera, equilibrada y fácil de digerir antes de dormir.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Estilos de Vida
Crema de berenjena: una opción nutritiva y económica para cenas ligeras
Alternativas culinarias
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...