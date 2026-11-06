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Crema de berenjena: una opción nutritiva y económica para cenas ligeras

Alternativas culinarias

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En la búsqueda de alternativas culinarias que combinen salud y economía, las cremas de verduras se han consolidado como una solución práctica para las cenas en los hogares venezolanos. Entre la variedad de opciones, destaca la crema de berenjena suave y llena de matices, la cual se presenta como una alternativa excelente para quienes desean disfrutar de una cena ligera, equilibrada y fácil de digerir antes de dormir.

Crema de berenjena: un puré diferente ideal para una cena ligera entre semana

Para elaborar esta receta, se requieren ingredientes accesibles como berenjenas, papa, cebolla, ajoporro, zanahoria, aceite de oliva, sal, pimienta y caldo de verduras o pollo. El proceso comienza lavando y troceando las hortalizas para sofreírlas a fuego medio hasta que alcancen una textura tierna. Posteriormente, se añade el caldo hasta cubrir los vegetales y se cocina a fuego lento durante veinte minutos, o hasta que los ingredientes estén blandos.

Finalmente, se utiliza una batidora de mano para procesar la mezcla hasta obtener una textura fina, homogénea y muy cremosa, prescindiendo de lácteos pesados. Este plato puede servirse caliente, decorado con un toque de aceite de oliva y pimienta negra al gusto, ofreciendo una opción nutritiva para compartir en familia durante la semana.

Con información de noticiascol.com

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