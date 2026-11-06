A pocas semanas de iniciar la temporada decembrina, los vendedores del Mercado Viejo de Maturín anticipan un ajuste en el valor de la carne de cerdo. Actualmente, el kilogramo de cochino se comercializa en un rango que va desde los 4.800 hasta los 5.550 bolívares, dependiendo de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
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Consumidores en Maturín adelantan compra de pernil ante posible alza de precios
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Con información de noticiascol.com
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