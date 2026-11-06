Consumidores en Maturín adelantan compra de pernil ante posible alza de precios

Ante la incertidumbre sobre los costos finales, algunos consumidores han comenzado a tomar previsiones adquiriendo piezas enteras de pernil con antelación para congelarlas. Los comerciantes señalan que, aunque han mantenido los precios, la demanda en las últimas semanas ha sido baja y esperan que el dinamismo comercial mejore con la llegada de las festividades.

Según reportes locales, las piezas de entre seis y ocho kilogramos se ofertan en torno a los 5.000 bolívares por kilo. El sector se mantiene a la expectativa del flujo de compradores a medida que se aproximan las celebraciones de fin de año.