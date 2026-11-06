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Consumidores en Maturín adelantan compra de pernil ante posible alza de precios

Expectativa comercial

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A pocas semanas de iniciar la temporada decembrina, los vendedores del Mercado Viejo de Maturín anticipan un ajuste en el valor de la carne de cerdo. Actualmente, el kilogramo de cochino se comercializa en un rango que va desde los 4.800 hasta los 5.550 bolívares, dependiendo de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Ante la incertidumbre sobre los costos finales, algunos consumidores han comenzado a tomar previsiones adquiriendo piezas enteras de pernil con antelación para congelarlas. Los comerciantes señalan que, aunque han mantenido los precios, la demanda en las últimas semanas ha sido baja y esperan que el dinamismo comercial mejore con la llegada de las festividades.

Según reportes locales, las piezas de entre seis y ocho kilogramos se ofertan en torno a los 5.000 bolívares por kilo. El sector se mantiene a la expectativa del flujo de compradores a medida que se aproximan las celebraciones de fin de año.

Con información de noticiascol.com

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