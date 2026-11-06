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Consejos para mantener la luminosidad del rostro durante los meses de menos luz natural

Cuidado personal

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Imagen de la noticia: Consejos para mantener la luminosidad del rostro durante los meses de menos luz natural

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La disminución de las horas de luz natural y el incremento del uso de iluminación artificial durante los meses más fríos del año suelen provocar que la piel luzca más apagada. Ante este cambio ambiental, los especialistas en imagen sugieren abandonar las capas pesadas de cosméticos y optar por técnicas que devuelvan la vitalidad al rostro de manera sutil.

La recomendación principal consiste en sustituir los acabados excesivamente mates por fórmulas fluidas y luminosas que permitan unificar el tono sin ocultar la textura natural de la piel. Este enfoque garantiza un aspecto fresco bajo cualquier tipo de iluminación.

Cómo adaptar el maquillaje y la luminosidad del rostro frente a la falta de luz natural: claves de temporadaFoto: Magnific

Para combatir los signos de fatiga en el contorno de los ojos, los expertos aconsejan utilizar productos iluminadores específicos o correctores ligeros únicamente en las zonas que requieran atención, evitando así el efecto máscara que generan los productos densos. Asimismo, las texturas en crema o líquidas se han convertido en las grandes aliadas para aplicar el colorete, ya que se integran mejor con la dermis y aportan un rubor saludable.

Finalmente, el uso moderado de iluminadores en puntos estratégicos, como el arco de la ceja o la parte alta del pómulo, ayuda a dotar de profundidad y relieve a la expresión facial, evitando brillos artificiales y manteniendo un acabado natural durante toda la jornada.

Con información de Magnific

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