Consejos para mantener la luminosidad del rostro durante los meses de menos luz natural

La recomendación principal consiste en sustituir los acabados excesivamente mates por fórmulas fluidas y luminosas que permitan unificar el tono sin ocultar la textura natural de la piel. Este enfoque garantiza un aspecto fresco bajo cualquier tipo de iluminación.

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Para combatir los signos de fatiga en el contorno de los ojos, los expertos aconsejan utilizar productos iluminadores específicos o correctores ligeros únicamente en las zonas que requieran atención, evitando así el efecto máscara que generan los productos densos. Asimismo, las texturas en crema o líquidas se han convertido en las grandes aliadas para aplicar el colorete, ya que se integran mejor con la dermis y aportan un rubor saludable.

Finalmente, el uso moderado de iluminadores en puntos estratégicos, como el arco de la ceja o la parte alta del pómulo, ayuda a dotar de profundidad y relieve a la expresión facial, evitando brillos artificiales y manteniendo un acabado natural durante toda la jornada.