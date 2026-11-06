La disminución de las horas de luz natural y el incremento del uso de iluminación artificial durante los meses más fríos del año suelen provocar que la piel luzca más apagada. Ante este cambio ambiental, los especialistas en imagen sugieren abandonar las capas pesadas de cosméticos y optar por técnicas que devuelvan la vitalidad al rostro de manera sutil.
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Consejos para mantener la luminosidad del rostro durante los meses de menos luz natural
Cuidado personal
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