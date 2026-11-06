Cabimas será sede del cierre de la 53.ª edición de la Vuelta al Zulia este domingo

Representantes del equipo Patriotas – Alcaldía Bolivariana de Cabimas confirmaron que la delegación local contará con seis atletas, entre quienes destacan Yorguin Martínez y Luis Gómez, deportistas que participaron recientemente en la Vuelta Ciclística a Venezuela. Asimismo, se informó que el team Suzuki Cabimas también formará parte del pelotón que disputará la jornada final.

Para garantizar el desarrollo de la actividad, la Alcaldía Bolivariana de Cabimas ha dispuesto un operativo logístico que incluye el despliegue de funcionarios de Policabimas y el Cuerpo de Bomberos. El objetivo es asegurar la tranquilidad de los atletas y del público asistente durante todo el recorrido.

La Vuelta al Zulia continuará su calendario previo al cierre en Cabimas con dos etapas adicionales: el viernes 6 de noviembre en la Vereda del Lago de Maracaibo, con un trayecto de 100 kilómetros, y el sábado 7 de noviembre en la Avenida Pedro Lucas Urribarí de Santa Rita, donde se completarán 80 kilómetros. La etapa culminante en Cabimas iniciará a las 8 de la mañana del domingo.