La ciudad de Cabimas se prepara para recibir la etapa decisiva de la Vuelta al Zulia en su edición 53, la cual se llevará a cabo este domingo 8 de noviembre. El evento deportivo, que recorrerá cien kilómetros a lo largo de la Avenida Intercomunal, marcará el cierre de la competencia ciclística regional.
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Cabimas
Cabimas será sede del cierre de la 53.ª edición de la Vuelta al Zulia este domingo
Ciclismo regional
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Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas
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