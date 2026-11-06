El Banco Central de Venezuela (BCV) dio a conocer las tasas oficiales de cambio que regirán las operaciones financieras en el país para este 6 de noviembre de 2026.
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BCV establece el dólar en 896,12 bolívares para este 6 de noviembre de 2026
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Con información de BCV
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