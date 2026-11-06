Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Dolar Hoy

BCV establece el dólar en 896,12 bolívares para este 6 de noviembre de 2026

Referencia cambiaria

|1 min|
Imagen de la noticia: BCV establece el dólar en 896,12 bolívares para este 6 de noviembre de 2026

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El Banco Central de Venezuela (BCV) dio a conocer las tasas oficiales de cambio que regirán las operaciones financieras en el país para este 6 de noviembre de 2026.

Según el reporte de la autoridad monetaria, el dólar estadounidense se situó en 896,12 bolívares, mientras que el euro alcanzó una cotización de 1.004,95 bolívares. Estas cifras corresponden al promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de la banca nacional.

Cotización oficial del dólar y euro para este 6 de noviembre: precio fijado por el BCV

El BCV recordó que estas tasas son el marco de referencia obligatorio para la facturación y comercialización en todo el territorio nacional durante la jornada.

Con información de BCV

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

Dolar HoyBCVTipo cambio

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.