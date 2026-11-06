BCV establece el dólar en 896,12 bolívares para este 6 de noviembre de 2026

Según el reporte de la autoridad monetaria, el dólar estadounidense se situó en 896,12 bolívares, mientras que el euro alcanzó una cotización de 1.004,95 bolívares. Estas cifras corresponden al promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de la banca nacional.

El BCV recordó que estas tasas son el marco de referencia obligatorio para la facturación y comercialización en todo el territorio nacional durante la jornada.