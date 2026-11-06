En un operativo conjunto entre el gobierno de Colombia y los organismos de seguridad, un grupo de más de 80 venezolanos fue trasladado al Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) en Bogotá, como parte de un procedimiento de expulsión del territorio colombiano.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
Autoridades colombianas trasladan a más de 80 venezolanos para su expulsión
Procedimiento migratorio
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...