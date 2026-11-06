Autoridades colombianas trasladan a más de 80 venezolanos para su expulsión

Los ciudadanos, que permanecían bajo custodia, están vinculados a delitos como homicidios y extorsiones que comprometen la seguridad nacional. El proceso administrativo se inició en la sede de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá (Sijín), donde se efectuó la revisión de los expedientes de cada uno de los extranjeros.

Esta medida se ejecuta bajo la orden del presidente Abelardo de la Espriella, quien el pasado 23 de agosto instruyó a Migración Colombia y a la policía nacional para identificar y expulsar a migrantes involucrados en actividades delictivas. Tras su paso por la capital, los ciudadanos serán llevados a Cúcuta para concretar su salida terrestre hacia Venezuela.

Este despliegue se suma a las acciones previas de las autoridades colombianas, que incluyeron la detención de 149 venezolanos en Medellín el 27 de octubre y otros 172 en Bogotá el 28 de octubre, durante el operativo Bosur-Kratos.