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Asamblea Nacional aprueba 70 artículos de la reforma a la Ley del Servicio Eléctrico

Poder Legislativo

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La Asamblea Nacional avanzó este jueves en la segunda discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, logrando la aprobación de 70 artículos de los 119 que integran la propuesta legislativa.

Asamblea Nacional aprueba 70 artículos de la reforma de la Ley del Servicio Eléctrico

Durante la sesión ordinaria, los parlamentarios sancionaron modificaciones que regulan a la empresa operadora estatal, el régimen de títulos habilitantes, las servidumbres legales de la infraestructura y la contabilidad separada por actividades. Entre los puntos aprobados, destaca la obligación de la Corporación Eléctrica Nacional y sus filiales de alinearse a las directrices del ministerio del área y de la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, la normativa establece que la participación de empresas mixtas o privadas en las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización requerirá de licencias, concesiones y constancias de registro. La plenaria dejó diferida la evaluación y consideración del bloque final de artículos para la siguiente jornada de debate.

Con información de noticiascol.com

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