Asamblea Nacional aprueba 70 artículos de la reforma a la Ley del Servicio Eléctrico

Durante la sesión ordinaria, los parlamentarios sancionaron modificaciones que regulan a la empresa operadora estatal, el régimen de títulos habilitantes, las servidumbres legales de la infraestructura y la contabilidad separada por actividades. Entre los puntos aprobados, destaca la obligación de la Corporación Eléctrica Nacional y sus filiales de alinearse a las directrices del ministerio del área y de la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, la normativa establece que la participación de empresas mixtas o privadas en las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización requerirá de licencias, concesiones y constancias de registro. La plenaria dejó diferida la evaluación y consideración del bloque final de artículos para la siguiente jornada de debate.