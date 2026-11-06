La Asamblea Nacional avanzó este jueves en la segunda discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, logrando la aprobación de 70 artículos de los 119 que integran la propuesta legislativa.
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Asamblea Nacional aprueba 70 artículos de la reforma a la Ley del Servicio Eléctrico
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