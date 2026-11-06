20 agrupaciones homenajearán a Neguito Borjas en la Basílica por sus 50 años de carrera

Durante la rueda de prensa, Méndez destacó que el evento contará con una puesta en escena de 360 grados donde los músicos interpretarán los éxitos más emblemáticos del compositor, tales como “Sin Rencor”, “Gaita onomatopéyica”, “No Tengo Como Pagarles” y “Ay mi Chinita”. En esta actividad participarán también los niños del Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre (Imgra) y la Fundación para la Academia de la Gaita Ricardo Aguirre del Estado Zulia (Fundagraez).

“Vamos a hacer una actividad bien emotiva en homenaje a las cinco décadas de trayectoria artística, musical, de composición, de producción; es un maestro de la gaita, una leyenda que tenemos con vida y buena salud”, expresó Méndez, quien extendió una invitación a toda la colectividad para sumarse a este tributo.

El Día del Gaitero se conmemora cada 8 de noviembre en recuerdo del fallecimiento de Ricardo Aguirre González, “El Monumental de la Gaita”, ocurrido en 1969. La fecha se celebra oficialmente desde 1983 y representa uno de los momentos de mayor identidad cultural para la región zuliana. En años recientes, este espacio ha sido escenario de hitos significativos, como el Récord Guinness obtenido en 2022 por la banda de música folclórica más grande del mundo, con la participación de 414 gaiteros en la Plazoleta de la Basílica.