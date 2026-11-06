En el marco de la celebración del Día del Gaitero, la Fundación Nacional Gaiteros de Corazón ha organizado un evento especial para honrar la trayectoria artística de Neguito Borjas. Endri Méndez, presidente de la organización, informó que 20 agrupaciones homenajearán a Neguito Borjas por sus 50 años de carrera musical en la Plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en el casco central de Maracaibo.
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Zulia
20 agrupaciones homenajearán a Neguito Borjas en la Basílica por sus 50 años de carrera
Homenaje musical
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Con información de noticiascol.com
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