Valeria Di Martino representará a Venezuela en el Miss International 2026

Más allá de la competencia, la zuliana ha enfocado su preparación en su proyecto social “El Latir de Akuwa’ipaa”, una iniciativa desarrollada en la Alta Guajira que consiste en la entrega de pupitres sostenibles para niños indígenas de la región. Di Martino ha destacado que este proyecto es parte fundamental de su esencia y compromiso personal.

La representante venezolana viajará el próximo 7 de noviembre junto a su familia. El cronograma del certamen incluye la competencia de traje típico el 14 de noviembre y la fase preliminar el 23 de noviembre. Finalmente, la gala final del certamen está programada para el próximo 25 de noviembre.