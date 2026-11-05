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Valeria Di Martino representará a Venezuela en el Miss International 2026

Certamen de belleza

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Imagen de la noticia: Valeria Di Martino representará a Venezuela en el Miss International 2026

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Valeria Di Martino, estudiante de medicina de 21 años, es la elegida para representar a Venezuela en el Miss International 2026, certamen que tendrá lugar en el Tokyo Dome City Hall de Japón. La joven zuliana ha contado con una preparación integral bajo la guía de profesionales como Gisselle Reyes, Carlos Galindez y Tammy Suz Banko.

Valeria Di Martino buscará en Japón la corona de Miss Internacional 2026

Más allá de la competencia, la zuliana ha enfocado su preparación en su proyecto social “El Latir de Akuwa’ipaa”, una iniciativa desarrollada en la Alta Guajira que consiste en la entrega de pupitres sostenibles para niños indígenas de la región. Di Martino ha destacado que este proyecto es parte fundamental de su esencia y compromiso personal.

Valeria Di Martino buscará en Japón la corona de Miss Internacional 2026

La representante venezolana viajará el próximo 7 de noviembre junto a su familia. El cronograma del certamen incluye la competencia de traje típico el 14 de noviembre y la fase preliminar el 23 de noviembre. Finalmente, la gala final del certamen está programada para el próximo 25 de noviembre.

Valeria Di Martino buscará en Japón la corona de Miss Internacional 2026 Valeria Di Martino buscará en Japón la corona de Miss Internacional 2026

Con información de Meridiano

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