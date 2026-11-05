Valeria Di Martino, estudiante de medicina de 21 años, es la elegida para representar a Venezuela en el Miss International 2026, certamen que tendrá lugar en el Tokyo Dome City Hall de Japón. La joven zuliana ha contado con una preparación integral bajo la guía de profesionales como Gisselle Reyes, Carlos Galindez y Tammy Suz Banko.
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Farándula
Valeria Di Martino representará a Venezuela en el Miss International 2026
Certamen de belleza
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Con información de Meridiano
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