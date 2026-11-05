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Tres cuadrangulares guían la victoria de Águilas del Zulia ante Caribes

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En una jornada marcada por el poder ofensivo, las Águilas del Zulia se impusieron 6-4 ante los Caribes de Anzoátegui este miércoles en el estadio Luis Aparicio «El Grande» de Maracaibo. El conjunto rapaz basó su victoria en una contundente ofensiva que despachó tres cuadrangulares para respaldar el trabajo desde el montículo.

Águilas apalea a Caribes con despliegue de jonrones en Maracaibo

La producción de carreras inició en la tercera entrada con un batazo de Phillip Ervin, quien impulsó a Aron Estrada. Posteriormente, José Salas amplió la ventaja con otro vuelacercas, mientras que Ervin volvió a destacar en el quinto episodio con su segundo jonrón de la noche. El lanzador Giussepe Velásquez se acreditó el triunfo, mientras que Silvino Bracho cerró el compromiso en el noveno tramo para asegurar el salvamento.

Por parte de la visita, Gabriel González intentó recortar distancias con dos cuadrangulares solitarios, pero el esfuerzo fue insuficiente ante el dominio zuliano. Con este resultado, los rapaces consolidan su desempeño en el diamante marabino.

Con información de noticiascol.com

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