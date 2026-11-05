En una jornada marcada por el poder ofensivo, las Águilas del Zulia se impusieron 6-4 ante los Caribes de Anzoátegui este miércoles en el estadio Luis Aparicio «El Grande» de Maracaibo. El conjunto rapaz basó su victoria en una contundente ofensiva que despachó tres cuadrangulares para respaldar el trabajo desde el montículo.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Béisbol
Tres cuadrangulares guían la victoria de Águilas del Zulia ante Caribes
Béisbol Profesional Venezolano
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...