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Shakira y Beyoncé podrían regresar al Super Bowl 2027

Espectáculo musical

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Imagen de la noticia: Shakira y Beyoncé podrían regresar al Super Bowl 2027

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La NFL reveló recientemente que el rapero estadounidense Jay-Z será el encargado de poner el toque musical en el Super Bowl 2027. El artista confirmó su participación el pasado 26 de octubre a través de un mensaje en sus redes sociales, generando de inmediato una gran expectativa entre los seguidores del evento deportivo.

Shakira y Beyoncé podrían regresar al Super Bowl junto a Jay-Z

El espectáculo, que se celebrará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, ha dado pie a diversas especulaciones sobre quiénes podrían acompañar al intérprete en el escenario. Según trascendió, el artista gestiona la participación de su esposa, Beyoncé, y de Shakira, con quienes busca ofrecer un show de alto impacto visual y musical.

Otros nombres que han surgido en las conversaciones sobre posibles invitados incluyen a Rihanna y Bruno Mars, figuras que ya han protagonizado ediciones anteriores del evento. A pesar de los rumores, no hay una confirmación oficial por parte de la organización sobre los artistas que se sumarán al rapero.

Shakira y Beyoncé podrían regresar al Super Bowl junto a Jay-Z

Tanto Shakira como Beyoncé cuentan con experiencia previa en este escenario. La cantante colombiana participó en la edición de 2020 junto a Jennifer López, mientras que Beyoncé fue la protagonista en 2013, ocasión en la que se reunió con sus excompañeras de Destiny’s Child.

Shakira y Beyoncé podrían regresar al Super Bowl junto a Jay-Z

Con información de Meridiano

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