Shakira y Beyoncé podrían regresar al Super Bowl 2027

El espectáculo, que se celebrará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, ha dado pie a diversas especulaciones sobre quiénes podrían acompañar al intérprete en el escenario. Según trascendió, el artista gestiona la participación de su esposa, Beyoncé, y de Shakira, con quienes busca ofrecer un show de alto impacto visual y musical.

Otros nombres que han surgido en las conversaciones sobre posibles invitados incluyen a Rihanna y Bruno Mars, figuras que ya han protagonizado ediciones anteriores del evento. A pesar de los rumores, no hay una confirmación oficial por parte de la organización sobre los artistas que se sumarán al rapero.

Tanto Shakira como Beyoncé cuentan con experiencia previa en este escenario. La cantante colombiana participó en la edición de 2020 junto a Jennifer López, mientras que Beyoncé fue la protagonista en 2013, ocasión en la que se reunió con sus excompañeras de Destiny’s Child.