La NFL reveló recientemente que el rapero estadounidense Jay-Z será el encargado de poner el toque musical en el Super Bowl 2027. El artista confirmó su participación el pasado 26 de octubre a través de un mensaje en sus redes sociales, generando de inmediato una gran expectativa entre los seguidores del evento deportivo.
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Shakira y Beyoncé podrían regresar al Super Bowl 2027
Espectáculo musical
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Con información de Meridiano
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