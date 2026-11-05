Seniat suspenderá revisiones fiscales a comercios durante el último trimestre del año

Maniglia detalló que el organismo tributario prepara modificaciones en las leyes principales y busca simplificar los trámites para los negocios mediante el uso de herramientas digitales. Entre las propuestas legales que se presentarán ante la Asamblea Nacional, en conjunto con el Ministerio de Economía, se encuentran actualizaciones al Código Orgánico Tributario, la ley del impuesto al valor agregado, la ley sobre la renta y las normas de armonización.

En cuanto a la operatividad, el representante del ente regulador indicó que las inspecciones presenciales en los locales comerciales quedaron atrás gracias a las nuevas tecnologías. El funcionario aclaró que el organismo se enfoca en el cruce de información y análisis de datos, desestimando rumores sobre posibles confiscaciones de dinero. Asimismo, se precisó que las personas naturales con ingresos superiores a 50.000 euros mensuales serán consideradas sujetos pasivos especiales, a menos que presenten una justificación ante la oficina.

Como parte de este proceso de transformación, la institución presentó el sistema de modernización, digitalización y automatización, conocido como MODA, el cual contempla la eliminación de la renovación constante del registro fiscal, la flexibilidad en los sistemas de facturación y la supresión de la obligatoriedad de las máquinas fiscales. Adicionalmente, se eliminó el requisito de exhibir documentos físicos en los locales, avanzando hacia una plataforma digital omnicanal que centralizará expedientes y gestiones aduaneras.