El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) informó que suspenderá las revisiones fiscales en los establecimientos comerciales durante el último trimestre de este año. El anuncio fue realizado por Román Maniglia, jefe de la institución, durante el congreso anual de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes y Afines.
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Seniat suspenderá revisiones fiscales a comercios durante el último trimestre del año
Gestión tributaria
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Con información de Seniat
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