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Sector educativo nacional fija fechas para el asueto navideño 2026

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La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó sobre las fechas oficiales que regirán el asueto navideño para el presente año 2026. Esta medida, de alcance nacional, abarca a todas las instituciones educativas, niveles y modalidades, incluyendo al personal docente, administrativo y obrero.

De acuerdo con la planificación establecida, las labores presenciales y académicas de este año concluirán de manera oficial el viernes 11 de diciembre de 2026. Posteriormente, el periodo de descanso y receso navideño comenzará formalmente el lunes 14 de diciembre de 2026, permitiendo a la comunidad educativa organizar sus actividades familiares y de viaje.

Finalmente, se informó que las instituciones y dependencias administrativas volverán a abrir para retomar las labores habituales el lunes 25 de enero de 2027. Las autoridades instan a cumplir con este cronograma para garantizar un cierre de año escolar y administrativo ordenado.

Sector educativo universitario fija fecha para el inicio del asueto navideño: cronograma

Con información de noticiascol.com

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