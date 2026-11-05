La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó sobre las fechas oficiales que regirán el asueto navideño para el presente año 2026. Esta medida, de alcance nacional, abarca a todas las instituciones educativas, niveles y modalidades, incluyendo al personal docente, administrativo y obrero.
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Sector educativo nacional fija fechas para el asueto navideño 2026
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