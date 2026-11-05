Sector educativo nacional fija fechas para el asueto navideño 2026

De acuerdo con la planificación establecida, las labores presenciales y académicas de este año concluirán de manera oficial el viernes 11 de diciembre de 2026. Posteriormente, el periodo de descanso y receso navideño comenzará formalmente el lunes 14 de diciembre de 2026, permitiendo a la comunidad educativa organizar sus actividades familiares y de viaje.

Finalmente, se informó que las instituciones y dependencias administrativas volverán a abrir para retomar las labores habituales el lunes 25 de enero de 2027. Las autoridades instan a cumplir con este cronograma para garantizar un cierre de año escolar y administrativo ordenado.