Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay tras escándalo financiero

La entidad financiera atraviesa un escándalo tras el congelamiento de fondos de casi tres millones de ahorristas. «He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país», expresó Peña durante su último discurso como Jefe de Estado.

El exmandatario, quien recientemente estuvo en Caracas el pasado 19 de septiembre para sostener un encuentro oficial con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, pidió disculpas al pueblo paraguayo por cualquier falla durante su gestión. La acusación formal presentada por los legisladores señala directamente sus conexiones con la institución bancaria afectada, lo que precipitó su salida definitiva del poder.