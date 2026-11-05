El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia al cargo en medio de una profunda crisis política y financiera. La decisión se produce tras la presión ejercida por sectores de su propio partido y la oposición, quienes impulsaban un juicio político en su contra debido a sus vínculos con el banco Ueno.
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Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay tras escándalo financiero
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