SAIME hoy 5 de noviembre de 2026: tarifas vigentes para el pasaporte

El organismo precisó que estos valores no son definitivos, ya que se ajustan diariamente de acuerdo con la cotización oficial vigente al momento de efectuar el pago. Los costos de referencia en dólares y su equivalente en moneda nacional son los siguientes:

Niños de 0 a 2 años: 290 dólares (Bs. 259.515,20).

Niños y adolescentes de 3 a 17 años: 310 dólares (Bs. 277.412,80).

Adultos desde los 18 años: 350 dólares (Bs. 313.208,00).

Para gestionar el documento, los usuarios deben ingresar al portal oficial www.saime.gob.ve, donde podrán iniciar el procedimiento y descargar la planilla de la cita. Asimismo, el ente informó sobre los tiempos de entrega, que dependen de la hora en que se realice la captación del solicitante: si el trámite se completa antes de la 1:00 pm, el pasaporte se recibe el mismo día; de lo contrario, la entrega queda prevista para el siguiente día hábil.