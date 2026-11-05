El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) recordó las tarifas vigentes para solicitar o renovar el pasaporte venezolano. Para este miércoles 5 de noviembre de 2026, los montos en bolívares se calculan con base en la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), fijada en Bs. 894,88 por dólar.
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SAIME hoy 5 de noviembre de 2026: tarifas vigentes para el pasaporte
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Con información de Saime
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