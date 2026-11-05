La Policía Nacional de España ejecutó un operativo en Tenerife que permitió desmantelar una red dedicada a la explotación sexual de mujeres venezolanas. La acción policial resultó en la liberación de tres víctimas y la detención de cinco presuntos implicados en la estructura delictiva.
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Sucesos
Rescatan a tres venezolanas víctimas de explotación sexual en Tenerife
Operación policial en España
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