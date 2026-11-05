Rescatan a tres venezolanas víctimas de explotación sexual en Tenerife

De acuerdo con las investigaciones, la organización captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad en Venezuela para trasladarlas a un apartamento ubicado en el barrio de La Salle, en Santa Cruz de Tenerife. Al llegar a territorio español, las mujeres eran forzadas a ejercer la prostitución bajo amenazas para saldar una deuda ficticia impuesta por la red, la cual oscilaba entre los 4.500 y los 8.000 euros por concepto de traslado y gestiones.

El grupo criminal mantenía un control absoluto sobre las víctimas, gestionando sus cuentas bancarias, administrando sus ingresos y fijando los servicios sexuales sin permitirles negarse, bajo un esquema de disponibilidad permanente. Las pesquisas sobre este caso se iniciaron en agosto del año pasado, tras la declaración formal de una de las afectadas ante las autoridades.

Durante el allanamiento y registro del inmueble, los agentes detuvieron a cinco personas e incautaron 8.630 euros en efectivo, además de múltiples dispositivos móviles, equipos informáticos y documentación probatoria vinculada a la red de explotación.