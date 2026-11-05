Receta sencilla de galletas sin azúcar para iniciar el día

Para elaborar esta receta, se requiere puré de cambur (3/4 de taza), copos de avena (1 ¼ tazas), harina de linaza (1/4 de taza) y mantequilla de maní sin sal (1/4 de taza). Opcionalmente, se pueden añadir elementos como extracto de vainilla, canela, azúcar de coco, nueces picadas o chispas de chocolate para variar el sabor.

Preparación paso a paso:

1. Precaliente el horno a 180 °C y prepare una bandeja con papel pergamino, rociándolo ligeramente con aceite en aerosol.

2. En un bol grande, mezcle el puré de cambur, la mantequilla de maní, la avena y la harina de linaza. Si decidió incluir ingredientes opcionales, incorpórelos en este momento y remueva hasta obtener una masa homogénea y pegajosa.

3. Utilice una cuchara para helado para formar ocho porciones. Colóquelas en la bandeja y presiónelas con un tenedor ligeramente aceitado para darles forma redonda, manteniendo un espacio entre cada una, ya que no se expandirán durante la cocción.

4. Hornee durante 16 a 18 minutos hasta que doren. Deje enfriar en la bandeja durante 15 minutos y luego trasládelas a una rejilla por 30 minutos adicionales antes de consumir.