Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Estilos de Vida

Receta sencilla de galletas sin azúcar para iniciar el día

Nutrición y bienestar

|2 min|
Imagen de la noticia: Receta sencilla de galletas sin azúcar para iniciar el día

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Incorporar galletas saludables para el desayuno es posible si se seleccionan los ingredientes adecuados para sustituir las versiones ultraprocesadas. Esta preparación destaca por requerir solo cuatro ingredientes básicos, lo que la convierte en una alternativa nutritiva a las opciones comerciales que suelen contener altos niveles de azúcar y grasas.

Para elaborar esta receta, se requiere puré de cambur (3/4 de taza), copos de avena (1 ¼ tazas), harina de linaza (1/4 de taza) y mantequilla de maní sin sal (1/4 de taza). Opcionalmente, se pueden añadir elementos como extracto de vainilla, canela, azúcar de coco, nueces picadas o chispas de chocolate para variar el sabor.

Sin azúcar añadido: Prepara deliciosas galletas para el desayuno con solo cuatro ingredientes bases

Preparación paso a paso:

1. Precaliente el horno a 180 °C y prepare una bandeja con papel pergamino, rociándolo ligeramente con aceite en aerosol.

2. En un bol grande, mezcle el puré de cambur, la mantequilla de maní, la avena y la harina de linaza. Si decidió incluir ingredientes opcionales, incorpórelos en este momento y remueva hasta obtener una masa homogénea y pegajosa.

3. Utilice una cuchara para helado para formar ocho porciones. Colóquelas en la bandeja y presiónelas con un tenedor ligeramente aceitado para darles forma redonda, manteniendo un espacio entre cada una, ya que no se expandirán durante la cocción.

4. Hornee durante 16 a 18 minutos hasta que doren. Deje enfriar en la bandeja durante 15 minutos y luego trasládelas a una rejilla por 30 minutos adicionales antes de consumir.

Con información de Freepik

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

Estilos de VidaDesayuno nutritivoRecetas saludables

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.