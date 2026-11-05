El histórico triunfo de la selección nacional en el Clásico Mundial de Béisbol sigue generando homenajes en diversos ámbitos, y en esta ocasión, la pasión por la pelota criolla se traslada al mundo de la moda. Omar Vizquel es la figura principal de la campaña Venezuela 26, una propuesta de la marca nacional PAWER que busca fusionar el estilo urbano con el orgullo deportivo.
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Béisbol
Lanzan franela edición especial con Omar Vizquel para conmemorar el campeonato mundial de béisbol
Béisbol y moda
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Con información de Meridiano
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