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Lanzan franela edición especial con Omar Vizquel para conmemorar el campeonato mundial de béisbol

Béisbol y moda

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El histórico triunfo de la selección nacional en el Clásico Mundial de Béisbol sigue generando homenajes en diversos ámbitos, y en esta ocasión, la pasión por la pelota criolla se traslada al mundo de la moda. Omar Vizquel es la figura principal de la campaña Venezuela 26, una propuesta de la marca nacional PAWER que busca fusionar el estilo urbano con el orgullo deportivo.

El anuncio, realizado el pasado 1 de noviembre de 2026, marca el lanzamiento de una pieza de vestir exclusiva. En esta iniciativa, la marca presentó una franela edición especial que rinde tributo al campeonato obtenido por el equipo venezolano frente a Estados Unidos.

Omar Vizquel posa para una reconocida marca en homenaje al triunfo de Venezuela

La prenda destaca por sus detalles conmemorativos: en la parte frontal luce la palabra “Venezuela” en tipografía script junto al número 26, mientras que en la espalda presenta un arco de estrellas inspirado en la bandera nacional. Además, el diseño incluye un parche con el marcador final de la histórica victoria: VZLA 3 – USA 2. La pieza, confeccionada con tejido tipo malla y ribetes blancos, busca ser una alternativa versátil tanto para los estadios como para el uso diario.

Omar Vizquel posa para una reconocida marca en homenaje al triunfo de Venezuela
Con información de Meridiano

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