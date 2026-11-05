Lanzan franela edición especial con Omar Vizquel para conmemorar el campeonato mundial de béisbol

El anuncio, realizado el pasado 1 de noviembre de 2026, marca el lanzamiento de una pieza de vestir exclusiva. En esta iniciativa, la marca presentó una franela edición especial que rinde tributo al campeonato obtenido por el equipo venezolano frente a Estados Unidos.

La prenda destaca por sus detalles conmemorativos: en la parte frontal luce la palabra “Venezuela” en tipografía script junto al número 26, mientras que en la espalda presenta un arco de estrellas inspirado en la bandera nacional. Además, el diseño incluye un parche con el marcador final de la histórica victoria: VZLA 3 – USA 2. La pieza, confeccionada con tejido tipo malla y ribetes blancos, busca ser una alternativa versátil tanto para los estadios como para el uso diario.