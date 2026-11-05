Osmel Sousa pide cesar la insistencia sobre sus favoritas al Miss Universo

Durante su intervención, Sousa mostró su descontento ante la insistencia del público y aprovechó para lanzar comentarios irónicos sobre el auge de los creadores de contenido que analizan los certámenes de belleza. El preparador de reinas no ofreció nombres ni se inclinó por alguna de las participantes, señalando que prefiere esperar antes de emitir un juicio definitivo.

En relación con su labor profesional, el venezolano indicó que actualmente se encuentra enfocado en otros compromisos. Durante el video mencionó a Venezuela y dejó entrever que prepara actividades relacionadas con el país. Aunque no brindó detalles sobre la naturaleza del evento, los participantes o la ubicación, Sousa instó a sus seguidores a estar atentos a los próximos anuncios. Confirmó que el primer evento estaba próximo a realizarse y señaló que los detalles serán revelados en los próximos días.