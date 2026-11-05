Osmel Sousa, reconocido preparador de reinas, utilizó sus redes sociales para solicitar a sus seguidores que cesen las consultas diarias sobre sus predicciones para el próximo Miss Universo. El empresario enfatizó que, por el momento, prefiere reservarse cualquier opinión sobre las candidatas hasta realizar un análisis exhaustivo.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Entretenimiento
Osmel Sousa pide cesar la insistencia sobre sus favoritas al Miss Universo
Declaraciones del preparador
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...