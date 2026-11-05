Lavar el rostro es mucho más que un hábito de higiene cotidiano; es un proceso clave para eliminar impurezas, sudor y restos de contaminación que se acumulan a diario. Realizar esta rutina de forma incorrecta puede comprometer la barrera protectora de la piel, derivando en problemas como irritaciones, sequedad o incluso envejecimiento prematuro.
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Ocho hábitos perjudiciales al lavar la cara que debes corregir
Cuidado personal
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