Ocho hábitos perjudiciales al lavar la cara que debes corregir

Según expertos, una mala higiene puede favorecer la aparición de granitos, irritaciones, sequedad o la sensación de tirantez, por lo que la limpieza facial debe tomarse con seriedad para garantizar el bienestar cutáneo.

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Para proteger la salud de la piel, es necesario identificar y corregir errores comunes en la rutina diaria:

1. Usar agua a temperaturas muy elevadas.

2. Emplear productos inadecuados, como jabones corporales que no están formulados para el rostro.

3. Frotar la piel con demasiada fuerza al secarse.

4. Utilizar toallas que no están limpias.

5. Omitir la limpieza nocturna.

6. Excederse en la frecuencia de exfoliación.

7. Aplicar jabón facial con las manos sin lavar.

8. Usar diariamente las toallitas desmaquillantes, ya que no realizan una limpieza profunda y deben reservarse para ocasiones puntuales.

Adoptar estos cambios permite mantener la piel saludable y prevenir daños innecesarios a largo plazo.