En el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, España, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia respaldaron una propuesta de ruta electoral para Venezuela. Los dirigentes señalaron que la fijación de una fecha para los comicios presidenciales es un paso necesario para brindar certeza al proceso de transición y recuperar el orden constitucional.
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Machado y González Urrutia respaldan propuesta de ruta electoral para Venezuela desde Madrid
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