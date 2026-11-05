Machado y González Urrutia respaldan propuesta de ruta electoral para Venezuela desde Madrid

El documento presentado por ambos líderes se alinea con los planteamientos de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, los cuales sugieren la designación de nuevas autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) hacia finales de 2026. Tras este proceso, se prevé declarar la falta absoluta y convocar elecciones presidenciales en un lapso no mayor a seis meses. Esta hoja de ruta incluye la iniciativa de realizar los comicios el 24 de julio de 2027, fecha que coincide con el natalicio de Simón Bolívar.

Machado y González Urrutia enfatizaron la importancia de construir consensos entre los diversos sectores de la sociedad venezolana para orientar el futuro institucional del país. Asimismo, expresaron su preocupación por la ausencia de representación ciudadana de Venezuela, Cuba y Nicaragua en los encuentros internacionales, calificando este hecho como una omisión en la defensa de los derechos fundamentales de los iberoamericanos.

Finalmente, los dirigentes plantearon que Caracas reciba la XXXII Cumbre Iberoamericana en 2030, una propuesta condicionada a que el país alcance las condiciones políticas e institucionales necesarias para organizar dicho evento. En su declaración, reafirmaron su compromiso con la libertad en la región, sosteniendo que la estabilidad de Venezuela está vinculada a la situación de sus países vecinos.