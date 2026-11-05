La Asamblea Nacional (AN) sancionó este jueves, durante su sesión plenaria, la Ley Aprobatoria del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas sobre el Transporte Aéreo Internacional. La decisión, tomada por unanimidad en segunda discusión, busca integrar al sector aéreo venezolano con las redes globales de comercio y transporte.
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Ley de transporte aéreo internacional recibe aprobación unánime en la Asamblea Nacional
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