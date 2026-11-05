Ley de transporte aéreo internacional recibe aprobación unánime en la Asamblea Nacional

Este instrumento legal establece parámetros precisos sobre la responsabilidad de las líneas aéreas ante diversas incidencias operativas. Entre los aspectos regulados se encuentran los retrasos en los vuelos, el manejo logístico de carga y los procedimientos ante daños o pérdida de equipaje.

De acuerdo con el Poder Legislativo, la normativa tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la protección jurídica tanto para los usuarios como para las empresas transportistas. Con esta aprobación, el país se adhiere a los estándares internacionales que rigen la materia, garantizando reglas uniformes para el transporte aéreo internacional en sus itinerarios.