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La sobreprotección en la adolescencia limita el desarrollo de la autonomía

Claves para la crianza

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La etapa de la adolescencia representa un desafío significativo para las familias, donde la tendencia natural de los padres suele ser la de anticiparse a los problemas para proteger a sus hijos. Sin embargo, la psicología advierte que esta sobreprotección puede resultar contraproducente al privar a los jóvenes de experiencias necesarias para su crecimiento.

Por qué los jóvenes deben enfrentar sus propios retos: el peligro de la sobreprotección en los hogares

De acuerdo con la especialista Pilar Cebrián, el error frecuente en la crianza actual es el afán por evitar cualquier tipo de frustración en los adolescentes. Al no transitar por los errores ni sentir las consecuencias reales de sus decisiones, los jóvenes no logran desarrollar ni encontrar sus propias herramientas de afrontamiento. Esta dinámica, que a menudo oculta el miedo de los adultos a la incertidumbre, termina por debilitar la confianza de los menores en sus capacidades.

La recomendación de los profesionales consiste en transicionar desde el control absoluto y la vigilancia permanente hacia un acompañamiento respetuoso. Esto implica escuchar sin juicios inmediatos y permitir que los jóvenes tomen decisiones dentro de un margen seguro.

Solo mediante la vivencia real de los problemas, combinada con una comunicación abierta y libre de sermones constantes, los hijos podrán fortalecer su criterio y prepararse para la vida adulta.

Con información de Magnific

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