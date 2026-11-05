La etapa de la adolescencia representa un desafío significativo para las familias, donde la tendencia natural de los padres suele ser la de anticiparse a los problemas para proteger a sus hijos. Sin embargo, la psicología advierte que esta sobreprotección puede resultar contraproducente al privar a los jóvenes de experiencias necesarias para su crecimiento.
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La sobreprotección en la adolescencia limita el desarrollo de la autonomía
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