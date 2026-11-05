La artista colombiana Karol G alcanzó un nuevo hito en su carrera al convocar a más de cuatro millones de espectadores en una transmisión en directo a través de la plataforma TikTok. Este encuentro digital sirvió como escenario para celebrar el éxito de su sexto álbum de estudio, titulado No me arrepiento de sentir tanto, producido bajo los sellos Bichota Records e Interscope Records.
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Karol G impone récord de audiencia en TikTok con más de cuatro millones de espectadores
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Con información de noticiascol.com
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