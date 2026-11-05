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Karol G impone récord de audiencia en TikTok con más de cuatro millones de espectadores

Hito musical

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La artista colombiana Karol G alcanzó un nuevo hito en su carrera al convocar a más de cuatro millones de espectadores en una transmisión en directo a través de la plataforma TikTok. Este encuentro digital sirvió como escenario para celebrar el éxito de su sexto álbum de estudio, titulado No me arrepiento de sentir tanto, producido bajo los sellos Bichota Records e Interscope Records.

El evento virtual coincidió con la llegada de la intérprete a Ciudad de México, donde aterrizó junto a su equipo para dar inicio formal a las presentaciones en vivo de su gira internacional, denominada Viajando por el Mundo Tropitour. La expectativa entre sus seguidores mexicanos es notable, reflejándose en la alta demanda de boletos para sus conciertos en recintos como el Estadio BBVA de Monterrey y el Estadio GNP Seguros en la capital mexicana.

Durante la transmisión, la compositora ofreció detalles sobre su más reciente producción, la cual consta de catorce temas. El álbum cuenta con colaboraciones de figuras de talla internacional como Drake, Bruno Mars, Judeline, Rusowsky y Greg Gonzalez. Canciones como Bby Wow, Still y Matadora ya se encuentran entre las más escuchadas en las plataformas de streaming, consolidando el dominio absoluto de la artista en las listas de reproducción actuales.

Con este logro en el entorno digital, la cantante reafirma su capacidad para conectar con audiencias globales. La comunidad artística ha destacado este suceso como un hito clave para la música latina, mientras los fanáticos en México se preparan para las próximas fechas de su tour, cuyas entradas se comercializan a través de Ticketmaster con diversas opciones de localidades.

Con información de noticiascol.com

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