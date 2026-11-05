INTT detalla los requisitos para el traspaso de propiedad de vehículos en Venezuela

La institución precisó que, para completar el proceso, es necesario consignar la Planilla Única de Trámite, el Certificado de Registro de Vehículo original, el documento de compraventa debidamente protocolizado y el soporte correspondiente a la cita de inspección técnica vehicular.

Asimismo, el organismo enfatizó que esta gestión debe efectuarse de manera directa y sin la intervención de gestores o intermediarios en las oficinas desplegadas en el país, con el fin de garantizar la transparencia de los procedimientos administrativos.

Finalmente, el ente recordó a los conductores la importancia de mantener la documentación vehicular al día para circular en apego a la normativa legal vigente y resguardar la seguridad jurídica de los propietarios.