El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) difundió los requisitos obligatorios para que los ciudadanos puedan formalizar el traspaso de propiedad de sus vehículos en todo el territorio nacional, con el objetivo de facilitar la regularización legal de su patrimonio.
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INTT detalla los requisitos para el traspaso de propiedad de vehículos en Venezuela
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