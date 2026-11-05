Hospital Universitario de Caracas instala acelerador lineal para tratamientos oncológicos

Este nuevo dispositivo incorpora el sistema de Radioterapia Conformal Modulada en Intensidad, una tecnología que permite dirigir haces de energía hacia los tumores con precisión milimétrica. De esta manera, se busca reducir los efectos secundarios que pueden experimentar los pacientes durante los tratamientos, minimizando el impacto en los tejidos sanos circundantes.

Para concretar la puesta en marcha de esta plataforma, las autoridades han realizado inspecciones técnicas en las áreas hospitalarias destinadas a su funcionamiento. Estas labores de adecuación forman parte de un proceso más amplio de modernización del sistema público de salud.

A pesar del avance en la dotación tecnológica, el centro asistencial todavía no ha informado una fecha específica para el inicio de los tratamientos con el nuevo equipo, por lo que se espera que próximamente se emitan nuevos anuncios sobre su operatividad.