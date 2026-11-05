El Hospital Universitario de Caracas (HUC) trabaja en la actualización de su infraestructura médica mediante la instalación de un acelerador lineal de última generación, un equipo especializado para fortalecer el abordaje de patologías oncológicas.
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Hospital Universitario de Caracas instala acelerador lineal para tratamientos oncológicos
Salud pública
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