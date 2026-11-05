Google ha tomado la decisión de desactivar de forma predeterminada sus herramientas de inteligencia artificial para los estudiantes de educación primaria y secundaria. La medida, que busca responder a las inquietudes sobre el impacto de estas tecnologías en el entorno escolar, deja en manos de los administradores escolares la decisión explícita de habilitar estas funciones en sus instituciones.
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Ciencia y Tecnología
Google desactiva herramientas de inteligencia artificial para estudiantes de educación básica
Tecnología educativa
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