Google desactiva herramientas de inteligencia artificial para estudiantes de educación básica

El cambio impacta directamente a plataformas ampliamente utilizadas en el ámbito educativo, como Gmail, Docs, Classroom y los dispositivos Chromebook, herramientas que actualmente emplean más de 150 millones de alumnos a nivel global. Según la compañía, la integración de funciones como Gemini y el motor de búsqueda con IA generativa ha generado preocupaciones sobre el uso de la tecnología para omitir tareas escolares, lo que motivó a la empresa a ofrecer un mayor control a los centros educativos.

Esta decisión surge tras un periodo de tensiones institucionales, donde legisladores y autoridades locales, incluyendo distritos escolares de ciudades como Nueva York y Los Ángeles, han cuestionado la implementación de estas herramientas. La nueva directriz también implica que las escuelas no podrán acceder a la versión tradicional del buscador de Google sin las funciones de IA integradas, ya que ambos sistemas operan de forma fusionada. La medida responde a las presiones recibidas por la empresa ante el debate global sobre la integración de la inteligencia artificial en los sistemas de enseñanza.