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Google desactiva herramientas de inteligencia artificial para estudiantes de educación básica

Tecnología educativa

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Google ha tomado la decisión de desactivar de forma predeterminada sus herramientas de inteligencia artificial para los estudiantes de educación primaria y secundaria. La medida, que busca responder a las inquietudes sobre el impacto de estas tecnologías en el entorno escolar, deja en manos de los administradores escolares la decisión explícita de habilitar estas funciones en sus instituciones.

El cambio impacta directamente a plataformas ampliamente utilizadas en el ámbito educativo, como Gmail, Docs, Classroom y los dispositivos Chromebook, herramientas que actualmente emplean más de 150 millones de alumnos a nivel global. Según la compañía, la integración de funciones como Gemini y el motor de búsqueda con IA generativa ha generado preocupaciones sobre el uso de la tecnología para omitir tareas escolares, lo que motivó a la empresa a ofrecer un mayor control a los centros educativos.

Esta decisión surge tras un periodo de tensiones institucionales, donde legisladores y autoridades locales, incluyendo distritos escolares de ciudades como Nueva York y Los Ángeles, han cuestionado la implementación de estas herramientas. La nueva directriz también implica que las escuelas no podrán acceder a la versión tradicional del buscador de Google sin las funciones de IA integradas, ya que ambos sistemas operan de forma fusionada. La medida responde a las presiones recibidas por la empresa ante el debate global sobre la integración de la inteligencia artificial en los sistemas de enseñanza.

Con información de noticiascol.com

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