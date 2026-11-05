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Free Cover desmiente conflicto personal con Miguel Moly tras señalamientos del cantante

Declaraciones en podcast

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Tras las recientes declaraciones de Miguel Moly, quien aseguró que el equipo de Free Cover rechazó un homenaje al tecnomerengue y canceló un espectáculo junto a su hijo Jonathan, los creadores del formato musical decidieron ofrecer su versión de los hechos. A través del podcast “Nadie nos vio venir”, Neg y Chompa explicaron que la suspensión del encuentro no obedeció a conflictos personales ni a una intención de afectar la carrera del cantante.

Creadores de Free Cover le responden a Miguel Moly tras polémicas declaraciones

Neg detalló que el proyecto que contemplaba reunir a padre e hijo sí estuvo sobre la mesa, pero debió ser suspendido debido a problemas de disponibilidad y compromisos de los músicos que participarían en la grabación. El creador de contenido insistió en que la cancelación no respondió a ninguna situación negativa con los artistas, aclarando que en aquel momento el equipo aún evaluaba el concepto musical a desarrollar con Jonathan Moly.

Asimismo, Neg cuestionó que el cantante realizara señalamientos públicos sin haber entablado una conversación directa con ellos. “Él nunca ha hablado con nosotros”, afirmó, subrayando que no existe una intención de menospreciar la trayectoria del intérprete de “La Piernona”. Neg también reveló que actualmente mantienen conversaciones con Jonathan Moly para desarrollar una propuesta musical y que las negociaciones se encuentran en una etapa avanzada.

Finalmente, los responsables de Free Cover reiteraron que mantienen una postura abierta y profesional, asegurando que han hecho saber a Jonathan que no tienen inconvenientes personales con su padre. Las declaraciones buscan aclarar que la decisión técnica de suspender el show no estuvo relacionada con un conflicto personal.

Con información de Meridiano

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