Free Cover desmiente conflicto personal con Miguel Moly tras señalamientos del cantante

Neg detalló que el proyecto que contemplaba reunir a padre e hijo sí estuvo sobre la mesa, pero debió ser suspendido debido a problemas de disponibilidad y compromisos de los músicos que participarían en la grabación. El creador de contenido insistió en que la cancelación no respondió a ninguna situación negativa con los artistas, aclarando que en aquel momento el equipo aún evaluaba el concepto musical a desarrollar con Jonathan Moly.

Asimismo, Neg cuestionó que el cantante realizara señalamientos públicos sin haber entablado una conversación directa con ellos. “Él nunca ha hablado con nosotros”, afirmó, subrayando que no existe una intención de menospreciar la trayectoria del intérprete de “La Piernona”. Neg también reveló que actualmente mantienen conversaciones con Jonathan Moly para desarrollar una propuesta musical y que las negociaciones se encuentran en una etapa avanzada.