Tras las recientes declaraciones de Miguel Moly, quien aseguró que el equipo de Free Cover rechazó un homenaje al tecnomerengue y canceló un espectáculo junto a su hijo Jonathan, los creadores del formato musical decidieron ofrecer su versión de los hechos. A través del podcast “Nadie nos vio venir”, Neg y Chompa explicaron que la suspensión del encuentro no obedeció a conflictos personales ni a una intención de afectar la carrera del cantante.
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Farándula
Free Cover desmiente conflicto personal con Miguel Moly tras señalamientos del cantante
Declaraciones en podcast
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Con información de Meridiano
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