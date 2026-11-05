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Fluor Corporation e Inelectra firman acuerdo para proyectos energéticos e industriales en Venezuela

Alianza estratégica

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La compañía estadounidense Fluor Corporation anunció la firma de un memorando de entendimiento con la empresa venezolana Inelectra, con el objetivo de respaldar el desarrollo de proyectos presentes y futuros en los sectores energético, petroquímico e industrial dentro del territorio nacional. Esta alianza estratégica busca combinar la experiencia global en ingeniería y gestión de proyectos de Fluor con la trayectoria de casi seis décadas de Inelectra en el mercado local.

El propósito fundamental de este acuerdo es consolidar una plataforma operativa que permita atender la demanda de inversión de capitales internacionales en el país. Según Pierre Bechelany, presidente del grupo de negocios Energy Solutions de Fluor, la meta es estructurar una capacidad técnica local que cumpla con los estándares internacionales de seguridad y calidad, contribuyendo de forma sostenible al crecimiento económico venezolano.

Ambas corporaciones mantienen antecedentes de cooperación en la industria petrolera, destacando su participación conjunta en el proyecto del mejorador de crudo extrapesado de Hamaca, ubicado en el Complejo Industrial José, en el estado Anzoátegui, el cual fue inaugurado en 2004. Con este nuevo paso, Fluor reactiva su cooperación estratégica con Inelectra ante la reapertura de oportunidades en el sector de hidrocarburos. La firma estadounidense, que cuenta con más de 40 proyectos ejecutados en Venezuela desde 1982, refuerza así su presencia junto a la ingeniería nacional, que posee sedes operativas en Caracas, Puerto La Cruz y Maracaibo.

La alianza estratégica contempla integrar las capacidades globales de ingeniería, procura y gestión de proyectos de Fluor con el conocimiento de mercado de Inelectra para fortalecer la infraestructura industrial del país.

Con información de noticiascol.com

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