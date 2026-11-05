La compañía estadounidense Fluor Corporation anunció la firma de un memorando de entendimiento con la empresa venezolana Inelectra, con el objetivo de respaldar el desarrollo de proyectos presentes y futuros en los sectores energético, petroquímico e industrial dentro del territorio nacional. Esta alianza estratégica busca combinar la experiencia global en ingeniería y gestión de proyectos de Fluor con la trayectoria de casi seis décadas de Inelectra en el mercado local.
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Fluor Corporation e Inelectra firman acuerdo para proyectos energéticos e industriales en Venezuela
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