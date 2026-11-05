Especialistas destacan los aportes de la chía al sistema cardiovascular

Médicos especialistas en nutrición coinciden en que el atractivo principal de la chía radica en su versatilidad culinaria y su potente perfil bioquímico. Al entrar en contacto con líquidos, estas semillas desarrollan una capa de gel mucilaginoso debido a su alto contenido de fibra soluble, lo que optimiza la digestión y prolonga la sensación de saciedad.

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Entre sus principales beneficios destaca la salud cardiovascular, al ser una fuente rica en ácido alfa-linolénico, un ácido graso esencial omega-3 que ayuda a regular el colesterol LDL y favorece la presión arterial. Asimismo, su aporte de fibra, cercano a los 10 gramos por cada dos cucharadas, estimula los movimientos peristálticos y previene el estreñimiento.

En cuanto al control glucémico, la chía evita picos abruptos de glucosa en sangre, convirtiéndose en una aliada para quienes buscan manejar la resistencia a la insulina. Además, su contenido de polifenoles combate el estrés oxidativo y sus minerales, como el calcio y el magnesio, contribuyen al fortalecimiento óseo.

Para aprovechar estos nutrientes, los expertos recomiendan hidratar las semillas en agua, jugos o yogur durante al menos 15 o 30 minutos, o triturarlas antes de su consumo. Este proceso facilita que el sistema digestivo asimile con mayor eficiencia sus ácidos grasos y minerales, garantizando una mejor absorción.