Las semillas de chía han ganado un espacio indiscutible en la nutrición. A pesar de su diminuto tamaño, este superalimento concentra una densidad nutricional excepcional que aporta múltiples beneficios al organismo, avalados por diversos estudios científicos y cardiólogos a nivel global.
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Especialistas destacan los aportes de la chía al sistema cardiovascular
Nutrición
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