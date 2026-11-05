¿Es recomendable comer patilla si tienes gripe? Esto dicen los expertos

Al no ser una fruta de temporada, la patilla puede consumirse durante todo el año y en cualquier momento del día sin restricciones horarias. No obstante, existe la creencia popular de que debe evitarse durante los cuadros gripales. Si bien algunas personas sugieren precaución si el malestar incluye diarrea —debido a que su alto contenido de agua y fibra podría intensificar el síntoma—, los expertos ofrecen una perspectiva distinta.

Lejos de ser perjudicial, los especialistas recomiendan su ingesta durante la gripe por su capacidad para mantener el cuerpo hidratado y ayudar a subir las defensas. Al ser una fuente rica en vitamina C, su consumo favorece la humedad en las vías respiratorias y ayuda a diluir el moco, lo que contribuye a aliviar los síntomas de la congestión nasal y la tos de forma natural.