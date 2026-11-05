La patilla es reconocida como una de las frutas más eficaces para mantener la hidratación corporal, especialmente durante temporadas de calor. Más allá de su capacidad refrescante, su consumo habitual aporta beneficios significativos para la salud cardiovascular y favorece la recuperación física tras el esfuerzo. Según diversas investigaciones, esta fruta contribuye a la absorción de nutrientes, previene el estreñimiento y fortalece el sistema inmunológico, además de ayudar a aliviar el dolor muscular gracias a su aporte de vitaminas A, C y potasio.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Bienestar
¿Es recomendable comer patilla si tienes gripe? Esto dicen los expertos
Nutrición y bienestar
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Freepik
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...