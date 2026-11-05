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¿Es recomendable comer patilla si tienes gripe? Esto dicen los expertos

Nutrición y bienestar

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La patilla es reconocida como una de las frutas más eficaces para mantener la hidratación corporal, especialmente durante temporadas de calor. Más allá de su capacidad refrescante, su consumo habitual aporta beneficios significativos para la salud cardiovascular y favorece la recuperación física tras el esfuerzo. Según diversas investigaciones, esta fruta contribuye a la absorción de nutrientes, previene el estreñimiento y fortalece el sistema inmunológico, además de ayudar a aliviar el dolor muscular gracias a su aporte de vitaminas A, C y potasio.

Lo que nadie te dice sobre la patilla y la gripe: ¿Beneficio oculto o falso remedio?

Al no ser una fruta de temporada, la patilla puede consumirse durante todo el año y en cualquier momento del día sin restricciones horarias. No obstante, existe la creencia popular de que debe evitarse durante los cuadros gripales. Si bien algunas personas sugieren precaución si el malestar incluye diarrea —debido a que su alto contenido de agua y fibra podría intensificar el síntoma—, los expertos ofrecen una perspectiva distinta.

Lejos de ser perjudicial, los especialistas recomiendan su ingesta durante la gripe por su capacidad para mantener el cuerpo hidratado y ayudar a subir las defensas. Al ser una fuente rica en vitamina C, su consumo favorece la humedad en las vías respiratorias y ayuda a diluir el moco, lo que contribuye a aliviar los síntomas de la congestión nasal y la tos de forma natural.

Con información de Freepik

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