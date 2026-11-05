Erika de la Vega publica su libro ‘En defensa propia’ sobre la reinvención personal

La autora, quien reside actualmente en Estados Unidos, entrelaza en sus páginas reflexiones sobre la resiliencia con su propia experiencia de vida, desde sus inicios en la radio en Venezuela hasta su proceso de adaptación en Miami. Este proyecto surge como una extensión de su exitoso podcast homónimo, el cual ha servido como espacio para conversar con diversas personalidades del mundo del entretenimiento.

Más que un compendio de vivencias, el libro se presenta como una guía para abrazar la historia personal y aprender de los cambios. La obra ya se encuentra disponible para el público a través de Amazon Estados Unidos, con un precio de 19.95 dólares en su edición de pasta blanda.

La conductora ha expresado que este lanzamiento es un momento significativo para compartir con quienes han tenido que reinventarse o la vida los esté empujando a hacerlo.