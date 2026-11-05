Cristiano Ronaldo anunció formalmente su retiro de la selección de fútbol de Portugal a través de un mensaje en sus redes sociales, concluyendo así una trayectoria de 23 años con el equipo nacional. El atacante de 41 años, quien debutó con el conjunto luso en 2003, comunicó su decisión destacando la importancia de dar paso a los nuevos talentos.
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El histórico capitán Cristiano Ronaldo pone fin a su trayectoria con Portugal
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