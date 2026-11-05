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El histórico capitán Cristiano Ronaldo pone fin a su trayectoria con Portugal

Fútbol internacional

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Cristiano Ronaldo anunció formalmente su retiro de la selección de fútbol de Portugal a través de un mensaje en sus redes sociales, concluyendo así una trayectoria de 23 años con el equipo nacional. El atacante de 41 años, quien debutó con el conjunto luso en 2003, comunicó su decisión destacando la importancia de dar paso a los nuevos talentos.

Cristiano Ronaldo dice adiós a Portugal: mundo del fútbol reacciona

«Llegó el momento de entregar el futuro a las nuevas generaciones«, expresó el capitán en su despedida, asegurando que se marcha con orgullo por el camino recorrido. El anuncio ha provocado múltiples reacciones de figuras del deporte, entre ellos Vinícius Júnior, Neymar Jr., James Rodríguez y el beisbolista venezolano José Osuna, quienes reconocieron su legado.

Cristiano Ronaldo cierra su ciclo con la Seleção registrando 146 goles y 234 apariciones internacionales, periodo en el que destacó por la obtención de la Eurocopa 2016 y los títulos de la UEFA Nations League en 2019 y 2025.

Con información de noticiascol.com

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