El histórico capitán Cristiano Ronaldo pone fin a su trayectoria con Portugal

«Llegó el momento de entregar el futuro a las nuevas generaciones«, expresó el capitán en su despedida, asegurando que se marcha con orgullo por el camino recorrido. El anuncio ha provocado múltiples reacciones de figuras del deporte, entre ellos Vinícius Júnior, Neymar Jr., James Rodríguez y el beisbolista venezolano José Osuna, quienes reconocieron su legado.

Cristiano Ronaldo cierra su ciclo con la Seleção registrando 146 goles y 234 apariciones internacionales, periodo en el que destacó por la obtención de la Eurocopa 2016 y los títulos de la UEFA Nations League en 2019 y 2025.