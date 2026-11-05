El ajo y sus beneficios para la salud: cómo aprovechar sus propiedades medicinales

El principal componente detrás de sus efectos positivos es la alicina, un compuesto organosulfurado que se libera cuando el diente de ajo se machaca, pica o tritura. Este proceso es fundamental para activar sus propiedades curativas.

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Beneficios para el organismo

Entre las ventajas de su consumo regular se encuentra el refuerzo del sistema inmunológico, lo que ayuda a reducir la frecuencia de cuadros virales. Asimismo, el ajo contribuye a la protección cardiovascular al disminuir los niveles de colesterol LDL y triglicéridos, además de favorecer el control de la presión arterial gracias a sus propiedades vasodilatadoras.

Otras bondades incluyen su efecto antioxidante y antiinflamatorio, que combate el envejecimiento celular, y sus propiedades antimicrobianas, que apoyan el equilibrio de la microbiota intestinal. También se ha observado que ayuda a regular la glucosa en sangre, siendo un aliado para personas con resistencia a la insulina.

Para maximizar estos efectos, los especialistas indican que se recomienda consumirlo crudo y machacado. Es aconsejable dejar reposar el ajo picado entre 5 y 10 minutos antes de ingerirlo o cocinarlo para permitir que se complete el proceso enzimático. No obstante, se sugiere moderación en personas con problemas de coagulación o trastornos gástricos, y siempre consultar a un médico antes de iniciar tratamientos intensivos.