El ajo trasciende su uso como simple condimento en la cocina. Diversos estudios han ratificado que este bulbo contiene compuestos biológicamente activos que fortalecen el organismo y ayudan a prevenir distintas afecciones.
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Bienestar
El ajo y sus beneficios para la salud: cómo aprovechar sus propiedades medicinales
Nutrición y salud
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