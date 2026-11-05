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El aguacate como aliado natural para la salud y reparación capilar

Cuidado personal

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Imagen de la noticia: El aguacate como aliado natural para la salud y reparación capilar

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Más allá de su uso en la cocina, el aguacate se ha consolidado como un ingrediente clave en el cuidado del cabello gracias a su perfil nutricional. Su composición, rica en ácidos grasos monoinsaturados y vitaminas A, D, E y B6, permite lubricar la cutícula capilar, aportando brillo y suavidad sin generar peso adicional.

Este fruto resulta especialmente útil para quienes han sometido su melena a procesos químicos como tintes o decoloraciones, así como a una exposición solar prolongada. El aguacate repone esta grasa protectora, sellando las puntas abiertas y evitando la porosidad. Asimismo, su contenido de vitamina E mejora la circulación sanguínea en la zona capilar, lo que favorece la oxigenación de los folículos y contribuye a un crecimiento más fuerte.

Para integrar este tratamiento en la rutina semanal, los expertos sugieren una preparación sencilla con ingredientes frescos. La receta consiste en triturar la pulpa de un aguacate maduro hasta obtener una pasta homogénea y mezclarla con dos cucharadas de aceite de argán o de almendras dulces.

La aplicación debe realizarse de forma uniforme, cubriendo desde la raíz —especialmente si existe sequedad extrema— hasta las puntas. Se recomienda dejar actuar la mezcla entre 25 y 40 minutos, preferiblemente bajo un gorro térmico, para luego retirar con agua templada y un lavado suave. Al incluir este tratamiento una vez por semana devuelve la vitalidad a las melenas más castigadas, aprovechando las propiedades naturales de este fruto para el cuidado personal.

Con información de noticiascol.com

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