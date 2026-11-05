Más allá de su uso en la cocina, el aguacate se ha consolidado como un ingrediente clave en el cuidado del cabello gracias a su perfil nutricional. Su composición, rica en ácidos grasos monoinsaturados y vitaminas A, D, E y B6, permite lubricar la cutícula capilar, aportando brillo y suavidad sin generar peso adicional.
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El aguacate como aliado natural para la salud y reparación capilar
Cuidado personal
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