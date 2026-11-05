El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció los tipos de cambio oficiales del dólar estadounidense y el euro vigentes en el país para este jueves 05 de noviembre, fijando el marco de referencia cambiario para el inicio de la semana.
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Dólar y euro BCV para este jueves 5 de noviembre: así amanecen las divisas oficiales
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Con información de BCV
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