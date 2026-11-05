Déficit de magnesio acelera el deterioro del organismo y riesgos cardiovasculares

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El médico especialista en longevidad, Sebastián La Rosa, advierte que la escasez de magnesio en el organismo acelera de manera significativa la velocidad con la que el cuerpo humano envejece. Este mineral es esencial, ya que interviene en más de trescientas reacciones bioquímicas fundamentales para la producción de energía, el funcionamiento muscular y la transmisión nerviosa.

La falta de este nutriente en la dieta diaria puede desencadenar procesos inflamatorios crónicos que dañan los tejidos y elevan el riesgo de padecer enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Además, la deficiencia de magnesio facilita la agrupación de plaquetas, lo que incrementa la posibilidad de formación de coágulos en el sistema circulatorio.

Para prevenir complicaciones y frenar el deterioro biológico prematuro, resulta fundamental incorporar de manera habitual alimentos ricos en este mineral esencial, tales como frutos secos, legumbres, verduras de hoja verde y cereales integrales, garantizando así un funcionamiento óptimo del organismo.