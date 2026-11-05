Mantener una vida activa y saludable depende de los hábitos diarios, donde la alimentación y la gestión del estrés juegan un papel determinante. En este sentido, la ciencia médica ha centrado su atención en el impacto de los micronutrientes para retrasar el deterioro del organismo y proteger las células frente al paso del tiempo.
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Bienestar
Déficit de magnesio acelera el deterioro del organismo y riesgos cardiovasculares
Salud y bienestar
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