Cómo incorporar el romero en la rutina de cuidado capilar

Uno de los atributos más valorados es su capacidad para mejorar la microcirculación. Al aplicarse mediante masajes generalmente en forma de infusión o aceite esencial diluido, los compuestos activos del romero estimulan los folículos pilosos. Asimismo, su riqueza en ácido rosmarínico y ácido carnósico permite combatir el daño oxidativo causado por factores ambientales, lo que previene el envejecimiento prematuro del folículo y reduce la fragilidad de la hebra desde la raíz hasta las puntas.

En cuanto a la higiene, sus propiedades antimicrobianas y antifúngicas ayudan a mantener limpia la microbiota del cuero cabelludo, controlando la producción excesiva de sebo sin resecar la fibra capilar y combatiendo la caspa de forma complementaria.

Para integrar esta planta en el cuidado diario, existen métodos prácticos como la infusión, que puede usarse como último enjuague tras el lavado o aplicarse directamente con un atomizador. También se pueden utilizar aceites infusionados o esenciales. En este último caso, si se utiliza aceite esencial puro, es indispensable diluirlo previamente en un aceite portador para evitar irritaciones en pieles sensibles.