El romero ha pasado de ser un ingrediente común en la cocina a convertirse en un aliado clave dentro de las rutinas de belleza y salud capilar. Esta planta aromática ofrece diversos beneficios que ayudan a mantener el cuero cabelludo en condiciones óptimas.
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Cómo incorporar el romero en la rutina de cuidado capilar
Cuidado personal
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