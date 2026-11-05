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Cómo incorporar el romero en la rutina de cuidado capilar

Cuidado personal

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Imagen de la noticia: Cómo incorporar el romero en la rutina de cuidado capilar

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El romero ha pasado de ser un ingrediente común en la cocina a convertirse en un aliado clave dentro de las rutinas de belleza y salud capilar. Esta planta aromática ofrece diversos beneficios que ayudan a mantener el cuero cabelludo en condiciones óptimas.

Uno de los atributos más valorados es su capacidad para mejorar la microcirculación. Al aplicarse mediante masajes generalmente en forma de infusión o aceite esencial diluido, los compuestos activos del romero estimulan los folículos pilosos. Asimismo, su riqueza en ácido rosmarínico y ácido carnósico permite combatir el daño oxidativo causado por factores ambientales, lo que previene el envejecimiento prematuro del folículo y reduce la fragilidad de la hebra desde la raíz hasta las puntas.

En cuanto a la higiene, sus propiedades antimicrobianas y antifúngicas ayudan a mantener limpia la microbiota del cuero cabelludo, controlando la producción excesiva de sebo sin resecar la fibra capilar y combatiendo la caspa de forma complementaria.

Para integrar esta planta en el cuidado diario, existen métodos prácticos como la infusión, que puede usarse como último enjuague tras el lavado o aplicarse directamente con un atomizador. También se pueden utilizar aceites infusionados o esenciales. En este último caso, si se utiliza aceite esencial puro, es indispensable diluirlo previamente en un aceite portador para evitar irritaciones en pieles sensibles.

Con información de noticiascol.com

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