Durante la tarde de este miércoles 5 de noviembre, se confirmó el rescate de una embarcación que se encontraba a la deriva en altamar. La nave, identificada como ‘José Alexander’, había partido el pasado lunes 2 de noviembre desde Curazao con destino a La Vela de Coro, en el estado Falcón, tras permanecer cerca de dos meses en el mercado flotante de la isla caribeña.
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Sucesos
Cinco marinos fueron rescatados tras quedar a la deriva en altamar cerca de Adícora
Sucesos en Falcón
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Con información de noticiascol.com
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