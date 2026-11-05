Cinco marinos fueron rescatados tras quedar a la deriva en altamar cerca de Adícora

Al momento de su localización, la embarcación se encontraba a 10 millas náuticas de Adícora, en la Península de Paraguaná. Según los reportes, la embarcación ‘José Alexander’ fue remolcada a tierra firme por otra unidad marítima que acudió en su auxilio.

A bordo de la embarcación se encontraban cinco marinos dedicados a la exportación de frutas hacia Curazao, identificados como José Jiménez, Alberto Flores, Armando Perozo, Armando Perozo Caridad y Paul Bello. Tras el operativo, cinco marinos fueron rescatados tras quedar a la deriva en aguas falconianas.

Al llegar a tierra firme, las autoridades brindaron asistencia a los tripulantes. Se informó que uno de los tripulantes presentó una crisis de hipertensión, por lo que fue trasladado de inmediato al centro asistencial más cercano para recibir atención médica especializada.