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Cinco marinos fueron rescatados tras quedar a la deriva en altamar cerca de Adícora

Sucesos en Falcón

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Durante la tarde de este miércoles 5 de noviembre, se confirmó el rescate de una embarcación que se encontraba a la deriva en altamar. La nave, identificada como ‘José Alexander’, había partido el pasado lunes 2 de noviembre desde Curazao con destino a La Vela de Coro, en el estado Falcón, tras permanecer cerca de dos meses en el mercado flotante de la isla caribeña.

Al momento de su localización, la embarcación se encontraba a 10 millas náuticas de Adícora, en la Península de Paraguaná. Según los reportes, la embarcación ‘José Alexander’ fue remolcada a tierra firme por otra unidad marítima que acudió en su auxilio.

A bordo de la embarcación se encontraban cinco marinos dedicados a la exportación de frutas hacia Curazao, identificados como José Jiménez, Alberto Flores, Armando Perozo, Armando Perozo Caridad y Paul Bello. Tras el operativo, cinco marinos fueron rescatados tras quedar a la deriva en aguas falconianas.

Al llegar a tierra firme, las autoridades brindaron asistencia a los tripulantes. Se informó que uno de los tripulantes presentó una crisis de hipertensión, por lo que fue trasladado de inmediato al centro asistencial más cercano para recibir atención médica especializada.

Con información de noticiascol.com

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