La cuenta regresiva para el Miss Universo 2026 ha comenzado. Delegadas de más de cien países se encuentran en pleno proceso de traslado hacia Puerto Rico, sede oficial donde se llevarán a cabo las actividades, ensayos y presentaciones previas a la gran final, que se celebrará el próximo 24 de noviembre.
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Candidatas al Miss Universo 2026 inician su traslado a Puerto Rico
Rumbo a la corona universal
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Con información de Meridiano
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