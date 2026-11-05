Candidatas al Miss Universo 2026 inician su traslado a Puerto Rico

Diversas candidatas han documentado su salida a través de redes sociales, luciendo atuendos diseñados para destacar desde su llegada. Entre las primeras en emprender el viaje figuran las representantes de Costa Rica, Honduras, Ecuador y Chile, esta última resaltando por un vestuario inspirado en los colores de su bandera nacional.

Otras delegadas que ya están en ruta o listas para partir incluyen a las representantes de Bonaire, Dinamarca, Bélgica, India, Islas Turcas y Caicos, Kazajistán, Nueva Zelanda, Myanmar y Filipinas. Se espera que el resto de las participantes arribe a la “Isla del Encanto” en las próximas horas.

Por su parte, la representante de Venezuela, Clara Vegas Goetz, tiene programada su partida para este viernes 6 de noviembre. La modelo de 24 años, quien ha cumplido meses de preparación, tendrá la responsabilidad de buscar la octava corona universal para su país.

Vegas Goetz llega al certamen tras recientes apariciones públicas donde destacó por su dominio del inglés y su evolución en la oratoria. Fanáticos tanto puertorriqueños como venezolanos ya se preparan para recibirla a su llegada al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.