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Candidatas al Miss Universo 2026 inician su traslado a Puerto Rico

Rumbo a la corona universal

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La cuenta regresiva para el Miss Universo 2026 ha comenzado. Delegadas de más de cien países se encuentran en pleno proceso de traslado hacia Puerto Rico, sede oficial donde se llevarán a cabo las actividades, ensayos y presentaciones previas a la gran final, que se celebrará el próximo 24 de noviembre.

Diversas candidatas han documentado su salida a través de redes sociales, luciendo atuendos diseñados para destacar desde su llegada. Entre las primeras en emprender el viaje figuran las representantes de Costa Rica, Honduras, Ecuador y Chile, esta última resaltando por un vestuario inspirado en los colores de su bandera nacional.

Reinas de belleza viajan a Puerto Rico para el Miss Universo 2026

Otras delegadas que ya están en ruta o listas para partir incluyen a las representantes de Bonaire, Dinamarca, Bélgica, India, Islas Turcas y Caicos, Kazajistán, Nueva Zelanda, Myanmar y Filipinas. Se espera que el resto de las participantes arribe a la “Isla del Encanto” en las próximas horas.

Reinas de belleza viajan a Puerto Rico para el Miss Universo 2026

Por su parte, la representante de Venezuela, Clara Vegas Goetz, tiene programada su partida para este viernes 6 de noviembre. La modelo de 24 años, quien ha cumplido meses de preparación, tendrá la responsabilidad de buscar la octava corona universal para su país.

Reinas de belleza viajan a Puerto Rico para el Miss Universo 2026

Vegas Goetz llega al certamen tras recientes apariciones públicas donde destacó por su dominio del inglés y su evolución en la oratoria. Fanáticos tanto puertorriqueños como venezolanos ya se preparan para recibirla a su llegada al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Reinas de belleza viajan a Puerto Rico para el Miss Universo 2026Reinas de belleza viajan a Puerto Rico para el Miss Universo 2026

Con información de Meridiano

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