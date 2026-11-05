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Cancilleres de Venezuela y México revisaron agenda de cooperación bilateral

Diplomacia regional

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El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, sostuvo un encuentro de trabajo este jueves 5 de noviembre con el ministro de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez. La reunión tuvo como objetivo principal revisar la agenda bilateral y explorar nuevas oportunidades de cooperación entre ambas naciones.

A través de sus canales oficiales, el titular de la cartera de exteriores venezolana calificó el diálogo como cordial. Durante la sesión, Blanco expresó el reconocimiento del Gobierno nacional por la solidaridad brindada por México ante los daños causados por los sismos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.

Este acercamiento forma parte de las dinámicas de contactos diplomáticos impulsadas por el Ejecutivo nacional en América Latina, con el fin de fortalecer la comunicación institucional y coordinar planes de desarrollo mutuo. La cita reafirma el compromiso de afianzar las relaciones exteriores con los gobiernos de la región.

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