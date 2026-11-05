El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, sostuvo un encuentro de trabajo este jueves 5 de noviembre con el ministro de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez. La reunión tuvo como objetivo principal revisar la agenda bilateral y explorar nuevas oportunidades de cooperación entre ambas naciones.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
Cancilleres de Venezuela y México revisaron agenda de cooperación bilateral
Diplomacia regional
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...