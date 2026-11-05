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Canciller Oliver Blanco anuncia reformas judiciales y energéticas en la Cumbre Iberoamericana

XXX Cumbre Iberoamericana

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El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, participó este jueves 5 de noviembre en la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid. En representación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el funcionario destacó el compromiso institucional del país con lo que denominó una nueva etapa de transformación democrática.

Durante su intervención en el encuentro, Blanco presentó una serie de anuncios en materia judicial, destacando la promesa de establecer un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) antes de que finalice el año. No obstante, el canciller evitó hacer mención sobre la posible convocatoria de elecciones presidenciales en su alocución.

En el ámbito económico y comercial, el representante venezolano informó sobre cambios en las normativas de minería e hidrocarburos, así como una actualización del esquema tributario. Asimismo, resaltó la modificación de la ley del sector eléctrico, con el objetivo de permitir la participación del capital privado en la generación de energía. Adicionalmente, notificó que el país entregará el documento de ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.

En sus redes sociales, el canciller reiteró la postura oficial al señalar que el encuentro sirve para reafirmar nuestro compromiso con la transformación democrática de Venezuela. En paralelo a la agenda de la cumbre, Blanco sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, donde revisaron la cooperación institucional y agradecieron el apoyo español tras los terremotos del 24J.

Con información de noticiascol.com

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