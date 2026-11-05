El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, participó este jueves 5 de noviembre en la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid. En representación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el funcionario destacó el compromiso institucional del país con lo que denominó una nueva etapa de transformación democrática.
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Canciller Oliver Blanco anuncia reformas judiciales y energéticas en la Cumbre Iberoamericana
XXX Cumbre Iberoamericana
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Con información de noticiascol.com
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