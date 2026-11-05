Bruno Rodríguez rechaza ante la Cumbre Iberoamericana la política de asfixia económica contra Cuba

Rodríguez calificó las medidas estadounidenses como una guerra de asfixia económica contra Cuba, asegurando que estas han sido reforzadas durante los últimos diez meses. El funcionario aprovechó el espacio para agradecer a los países iberoamericanos que respaldaron la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el pasado 28 de octubre, la cual se opone al bloqueo económico.

En su discurso, el canciller cubano instó a los presentes a actuar en apego a los principios fundacionales de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, abogando por una actuación independiente y libre de injerencias o presiones externas. Asimismo, advirtió sobre la complejidad del escenario actual, señalando que enfrentamos un contexto internacional convulso, caracterizado por el unilateralismo y la imposición de la fuerza.

Finalmente, el representante cubano recordó que, a treinta años de la sexta Cumbre Iberoamericana realizada en Santiago de Chile, la comunidad aún busca respuestas sobre cómo garantizar la independencia de sus naciones frente a los desafíos globales y el impacto del cambio climático.