El canciller de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez, participó este jueves en la sesión plenaria de la Cumbre Iberoamericana celebrada en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid. Durante su intervención ante los representantes de los 22 países miembros, el diplomático cuestionó la política de Washington hacia la isla.
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Bruno Rodríguez rechaza ante la Cumbre Iberoamericana la política de asfixia económica contra Cuba
Cumbre Iberoamericana en Madrid
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