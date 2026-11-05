Boxi Sleep busca a su nuevo Probador Oficial de Sueño con una remuneración de 1.000 dólares

Para participar, los interesados deberán completar un formulario durante el mes de noviembre a través de las plataformas digitales de la marca, incluyendo su cuenta de Instagram @boxisleepvzla y el sitio web oficial. Esta campaña representa una continuación de las acciones de promoción que la empresa ha realizado en el mercado nacional desde 2023, cuando inició operaciones con una propuesta de prueba remunerada.

La marca, fundada por Santiago Varenkow, destaca que desde su llegada al país ha comercializado más de 10.000 colchones, manteniendo una política de 101 noches de prueba para sus clientes. El modelo protagonista de este reto, el Evolve, incorpora la tecnología BoxiGrid, una malla de gel diseñada para distribuir el peso de forma uniforme y ofrecer soporte especializado.