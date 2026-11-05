Boxi Sleep abrió una convocatoria en Venezuela para seleccionar a un Probador Oficial de Sueño, una iniciativa que busca a una persona mayor de edad residenciada en el país para evaluar su modelo de colchón más avanzado, el Boxi Evolve. El seleccionado, quien recibirá un pago de 1.000 dólares por evaluar su modelo Evolve, deberá documentar su experiencia de descanso durante varias noches para compartir su veredicto sobre el producto.
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Boxi Sleep busca a su nuevo Probador Oficial de Sueño con una remuneración de 1.000 dólares
Iniciativa de descanso
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Con información de noticiascol.com
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