El cuidado del cabello ha mostrado una tendencia creciente hacia el uso de ingredientes naturales, posicionando a la miel de abeja como uno de los elementos más recomendados por estilistas para tratar melenas afectadas por el sol, el calor de herramientas térmicas o la resequedad. Este producto, rico en vitaminas del complejo B, minerales, aminoácidos y antioxidantes, ofrece beneficios que trascienden su uso convencional.
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Estilos de Vida
Beneficios y uso de la miel en el cuidado capilar profesional
Salud capilar
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