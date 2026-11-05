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Beneficios y uso de la miel en el cuidado capilar profesional

Salud capilar

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Imagen de la noticia: Beneficios y uso de la miel en el cuidado capilar profesional

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El cuidado del cabello ha mostrado una tendencia creciente hacia el uso de ingredientes naturales, posicionando a la miel de abeja como uno de los elementos más recomendados por estilistas para tratar melenas afectadas por el sol, el calor de herramientas térmicas o la resequedad. Este producto, rico en vitaminas del complejo B, minerales, aminoácidos y antioxidantes, ofrece beneficios que trascienden su uso convencional.

Cómo reparar el cabello dañado con miel: así debes aplicarla para aprovechar sus nutrientesFoto cortesía de: freepik

La capacidad de la miel para actuar como un humectante natural permite retener moléculas de agua en la fibra capilar, siendo una alternativa ideal para cabellos porosos o deshidratados. Asimismo, su composición contribuye a la nutrición de los folículos pilosos, lo que favorece un crecimiento más resistente y disminuye la fragilidad que deriva en la rotura.

Para aprovechar estas propiedades, los expertos sugieren mezclar tres cucharadas de miel pura con una cucharada de aceite de coco o de oliva virgen extra. Esta preparación debe aplicarse de medios a puntas, dejándola actuar entre 20 y 30 minutos antes de enjuagar con agua tibia y proceder con el lavado habitual. Puede ser utilizada de forma constante una vez por semana, consolidándose como una opción económica y efectiva para transformar una cabellera opaca en una melena visiblemente revitalizada.

Con información de Freepik

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