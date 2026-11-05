Amaia Montero, vocalista de La Oreja de Van Gogh, ha expresado públicamente el impacto emocional que le han causado los constantes señalamientos en redes sociales tras su reincorporación a la banda. La intérprete de «Rosas» rompió su silencio luego de que el creador de contenido Arnau de la Eygee publicara un video en defensa de su trayectoria y estilo vocal. Ante este gesto, Montero respondió con un mensaje que ha encendido las alarmas entre sus seguidores: “Muchas gracias, estoy sufriendo mucho”.
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Amaia Montero admite que sufre por el acoso recibido en redes sociales
Música y redes sociales
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Con información de Meridiano
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