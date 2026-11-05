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Amaia Montero admite que sufre por el acoso recibido en redes sociales

Música y redes sociales

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Amaia Montero, vocalista de La Oreja de Van Gogh, ha expresado públicamente el impacto emocional que le han causado los constantes señalamientos en redes sociales tras su reincorporación a la banda. La intérprete de «Rosas» rompió su silencio luego de que el creador de contenido Arnau de la Eygee publicara un video en defensa de su trayectoria y estilo vocal. Ante este gesto, Montero respondió con un mensaje que ha encendido las alarmas entre sus seguidores: “Muchas gracias, estoy sufriendo mucho”.

Amaia Montero rompe el silencio sobre el acoso que recibe: “Estoy sufriendo”

Desde que se oficializó su regreso, la artista ha sido objeto de críticas que cuestionan su capacidad vocal, su puesta en escena y su apariencia física. Este ambiente de tensión se ha visto exacerbado por la salida de Leire Martínez, quien formó parte de la agrupación durante 17 años. A pesar de la hostilidad en internet, sus compañeros de banda han mantenido su respaldo. Recientemente, durante una presentación en Gran Canaria, Xabi San Martín dedicó unas palabras a la cantante y solicitó un aplauso del público, lo que resultó en una ovación emotiva.

Amaia Montero rompe el silencio sobre el acoso que recibe: “Estoy sufriendo”

La artista, que ha intentado mantenerse al margen de las opiniones digitales durante meses, se encuentra bajo una constante observación en redes sociales desde que retomó su lugar en la agrupación.

Con información de Meridiano

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