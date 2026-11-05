La Organización Miss Venezuela realizará este jueves 5 de noviembre la Gala de bandas especiales, un evento que forma parte de la edición 74 del certamen.
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25 aspirantes al Miss Venezuela compiten por 18 bandas especiales este 5 de noviembre
Certamen de belleza
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Con información de noticiascol.com
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