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25 aspirantes al Miss Venezuela compiten por 18 bandas especiales este 5 de noviembre

Certamen de belleza

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La Organización Miss Venezuela realizará este jueves 5 de noviembre la Gala de bandas especiales, un evento que forma parte de la edición 74 del certamen.

En esta ceremonia, las 25 participantes, entre las que destacan las marabinas Oriana Nava y Victoria Duarte, competirán por 18 premios y reconocimientos patrocinados por diversas marcas. La transmisión del evento está pautada para las 9:00 de la noche a través de la señal de Venevisión y el canal oficial de YouTube del concurso.

La entrega de las bandas contará con la participación de destacadas exreinas y misters, como Claudia Suárez, Diana Silva e Ileana Márquez, entre otros, quienes serán los encargados de presentar las nominaciones. El evento se basa en los resultados de las votaciones del público, las cuales concluyeron el pasado miércoles 4 de noviembre. Entre las distinciones que se otorgarán figuran títulos como Miss Sonrisa, Miss Piel Deslumbrante y Miss Actitud.

La organización también informó que el próximo 19 de noviembre se seleccionarán a las representantes para el Miss Mundo, Miss Internacional y Miss Supranacional. Posteriormente, la gala preliminar del Miss Universe Venezuela tendrá lugar el 26 de noviembre, mientras que la final se celebrará el 3 de diciembre.

Con información de noticiascol.com

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