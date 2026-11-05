25 aspirantes al Miss Venezuela compiten por 18 bandas especiales este 5 de noviembre

En esta ceremonia, las 25 participantes, entre las que destacan las marabinas Oriana Nava y Victoria Duarte, competirán por 18 premios y reconocimientos patrocinados por diversas marcas. La transmisión del evento está pautada para las 9:00 de la noche a través de la señal de Venevisión y el canal oficial de YouTube del concurso.

La entrega de las bandas contará con la participación de destacadas exreinas y misters, como Claudia Suárez, Diana Silva e Ileana Márquez, entre otros, quienes serán los encargados de presentar las nominaciones. El evento se basa en los resultados de las votaciones del público, las cuales concluyeron el pasado miércoles 4 de noviembre. Entre las distinciones que se otorgarán figuran títulos como Miss Sonrisa, Miss Piel Deslumbrante y Miss Actitud.

La organización también informó que el próximo 19 de noviembre se seleccionarán a las representantes para el Miss Mundo, Miss Internacional y Miss Supranacional. Posteriormente, la gala preliminar del Miss Universe Venezuela tendrá lugar el 26 de noviembre, mientras que la final se celebrará el 3 de diciembre.